Али Абдель-Азиз рассказал, почему Чарльз Оливейра хуже Хабиба

Менеджер Ислама Махачева (22-1) и Бенила Дариуша (21-4) Али Абдель-Азиз признался, что ему не по душе разговоры о величайшем легковесе в истории UFC. Он подчеркнул, что Чарльз Оливейра (33-8), в отличие от Хабиба Нурмагомедова (29-0), не зачистил свой дивизион.

«Я уважаю Оливейру, но не надо сравнивать его с Хабибом, — написал Абдель-Азиз в Twitter. — Хабиб никогда не сдавался, никогда не падал, никогда не истекал кровью в октагоне. К тому же, Оливейра пока что не зачистил дивизион. У нас есть Бенил и Ислам.

Взгляните на котировки букмекеров на бой Оливейры и Ислама. Почему Ислам такой большой фаворит? Хабиб никогда не был андердогом ни в одном из своих боев. Пожалуйста, хватит этих разговоров о том, что из них является величайшим легковесом в истории».

Оливейра победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Бразилец идет на серии из 11 побед.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Гэтжи на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.