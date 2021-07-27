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Кадыров подарил машину популярному блогеру из Дагестана Хасбику

07:49

Известный дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, приехал в гости к главе Чечни Рамзану Кадырову. После встречи 93-сантиметровая звезда соцсетей опубликовал в Instagram историю, на которой он хвасатался подаренным автомобилем Mercedes 53 GLE, стоимость которого оценивается в шесть миллионов рублей.

18-летний Хасбик приехал в республику на сборы для подготовки к бою с певцом из Таджикистана Абдурозиком.

Публикация от ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОГ (@kadyrov_news95)

Напомним, ранее стало известно, что бой в сегменте поп-ММА между Хасбиком и Абдурозиком организует чеченский блогер Асхаб Тамаев. Однако у него случился конфликт с Хасбиком из-за гонорара: последний якобы потребовал 20 миллионов рублей, вместо обещанных изначально семи миллионов.

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Евгений Козинов все материалы автора

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