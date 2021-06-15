Конор Макгрегор рассказал о подготовке к трилогии против Порье

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о подготовке к предстоящему третьему поединку с Дастином Порье на UFC 264.

«Я очень жестко тренируюсь , – цитирует Конора Talksport. – Сейчас собираюсь на вторую тренировку за день, нахожусь в отличной форме. Я побил его в первом поединке, но проиграл в реванше. А теперь у нас будет трилогия и мне нужно кое-что изменить. Я полностью уверен в себе, сосредоточен на подготовке и мотивирован.

10 июля я устрою адское представление, можете в этом не сомневаться. Я сделаю все абсолютно безупречно. Мы (команда) раскусили этих клоунов, и знаем как с этим бороться. Они хотят поиграть в тактику? Нет проблем. Вы разбудили зверя. Зверя с поддержкой свыше. Молитесь!».

Поединок Макгрегор – Порье пройдет 10 июля и станет главным боем UFC 264.