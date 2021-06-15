Экс-чемпион UFC Фигередо допустил переход в дивизион Петра Яна

Бывший чемпион наилегчайшего дивизиона бразилец UFC Дейвесон Фигередо может перейти в легчайший вес в случае отказа в трилогии с Брэнденом Морено.

«Я думаю о том, чтобы перейти [в легчайший вес, в котором выступает Петр Ян], но для того, чтобы принять это решение, я должен вернуться домой, сесть со своей командой, поговорить об этом и принять лучшее решение. Я должен вернуться домой и поговорить со своей командой. [Но] давайте дождемся, вдруг будет трилогия, верно? Я попросил у него реванш», — сказал Фигередо MMA Fighting.

Фигередо сразился с Морено в минувшие выходные в США на UFC 263. Бразилец уступил оппоненту удушающим приемом сзади в третьем раунде. Морено стал первым чемпионом UFC, рожденным в Мексике.

«Поговорю с командой и посмотрим, как мы сможем поработать над диетой. Может быть, даже возьму с собой своего диетолога [на бои]. Я должен вернуться домой, чтобы действительно знать о своих дальнейших планах. Но сейчас мне хочется провести трилогию. Я явно выиграл первый, но они сняли с меня бал и объявили ничью. Вот что происходит, когда вы оставляете это в руках судей. Их решения не всегда приятны», — подчеркнул Фигередо.