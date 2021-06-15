Вильданов оценил шансы Олейника одержать победу в бою со Спиваком

Бывший игрок в американский футбол Денис Вильданов, известный по прозвищу «Большой папа», поделился мнением о предстоящем поединке UFC Fight Night Александра Олейника против Сергея Спивака.

«Алексей Олейник — это старожила. Он уже очень много лет в боях, ему уже за 40. Его сильная сторона — это борьба, это грэпплинг. Он очень крутой грэпплер. Он не одну ногу с рукой «оторвал» за свою карьеру. Слабая сторона — может быть бокс, так как большая часть его побед все же — в патере. То есть, если ему попадется ударник, то он будет стараться перевести его в борьбу. В борьбе — он реально удав.

Могу сказать, что на стороне Алексея — гигантский опыт. На стороне Спивака — молодость, желание побеждать. Алексей — это в первую очередь имя. Конечно, Спивак будет максимально замотивирован, потому что в копилку «поместить» победу над Олейником — это дорогого стоит. Я бы ставил на Алексея Олейника. Старый конь борозды не испортит», — приводит слова Вильданова РЕН ТВ.

На счету 43-летнего Олейника восемь побед. У 23-летнего Спивака — 3 победы в поединках UFC.

Телеканал РЕН ТВ 20 июня в прямом эфире покажет поединок UFC Fight Night Александра Олейника против Сергея Спивака.