Конор Макгрегор о бое с Джейком Полом: «Никогда не говори «никогда»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях заявил, что не смотрел боксерский матч между Джейком Полом и Тайроном Вудли, подчеркнув, что не исключает того, что в будущем он подерется с Полом.

«Я не смотрел [реванш Джейка Пола и Тайрона Вудли], — сказал ирландский боец в интервью The Mirror. — Я только читал в сети, что бой собрал всего пару тысяч продаж. Я не обращаю внимания на подобного рода события. Мой бой с Джейком Полом? Не знаю. Никогда не говори «никогда».

Пол неоднократно бросал вызов Макгрегору провести бой по правилам бокса. Ирландский боец эти вызовы игнорировал. Пол победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли 18 декабря 2021 года. Пол отправил Вудли в глубокий нокаут в шестом раунде.

Давид Хачатрян