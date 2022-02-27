Энтони Смит: «Прямо сейчас Люк Рокхолд — полный отстой»

Полутяжеловес UFC Энтони Смит (36-16) предполагает, что бывший чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд (16-5) не вернет себе титул, потому что он пропускает очень много ударов.

«Он все время засыпает на работе (смеется), — сказал Смит в подкасте на YouTube-канале Майкла Биспинга. — Сейчас Люк Рокхолд — полный отстой. Буду рад, если я ошибаюсь. Не поймите меня неправильно. Он профессиональный боец, очень опасен. У него безумные, мощные удары ногами. Люк выдающийся борец, топ своего дивизиона. Но в защите от ударов он недостаточно хорош. Ему не победить тех, кто сейчас на вершине».

Рокхолд выразил желание подраться против Паулу Косты (13-2). «Если он [Коста] справиться с весом, если он не выпьет много вина, то мы можем подраться», — сказал ранее Рокхолд в интервью Submission Radio.

Рокхолд идет на серии из двух поражений. В прошлый раз он проиграл Яну Блаховичу (28-9) нокаутом во втором раунде 6 сентября 2019 года на UFC 239.

Давид Хачатрян