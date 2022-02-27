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Сегодня, 15:28

Макгрегор готов подраться с восходящей звездой Пэдди Пимблеттом

Макгрегор сказал, что открыт для предложения подраться с Пимблеттом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) сказал, что в будущем он открыт для предложения подраться с молодым проспектом из Ливерпуля Пэдди Пимблеттом (17-3).

«Пэдди хороший парень, — приводит слова Макгрегора издание BJPenn со ссылкой на UFC World. — Скаузеры должны любить скаузеров. Знаете, мой отец родом из Ливерпуля. Часть моих родственников оттуда, поэтому я очень тепло отношусь к Ливерпулю. Кто знает? Возможно, я подерусь с Пэдди. Я никогда не отказываюсь от боев. Понимаешь, что я имею ввиду? Никогда не говори «никогда»».

Пимблетт дебютировал в UFC 4 сентября 2021 года в поединке против Луиджи Вендрамини (9-3) на UFC Fight Night 191. Пимблетт выиграл нокаутом в первом раунде.

Давид Хачатрян

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