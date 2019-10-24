Конор Макгрегор рассказал, что подарил Владимиру Путину первую бутылку своего виски

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор на пресс-конференции в Москве рассказал о предыдущем приезде в Россию и встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным. Экс-чемпион UFC был гостем финала ЧМ-2018 по футболу между сборными Франции и Хорватии в «Лужниках» (4:2).

— Рад снова быть в России-матушке, особенно в Москве. Я всегда чувствую любовь, когда сюда приезжаю. Реальную любовь людей. Я год назад здесь был, на чемпионате мира, встречался с Владимиром Путиным. Я подарил ему бутылку своего виски. Он попробовал, правда в начале его охрана попробовала, они убедились, что там нет яда. Охрана у Путина одна из самых серьезных в мире, с ним лучше проблем не иметь, — сказал Макгрегор. (Михаил Потапов)