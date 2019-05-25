Конор Макгрегор получил травму. Фото

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор опубликовал в своем Инстаграме фото после тренировки. 30-летний спортсмен травмировал свою левую руку, которая теперь перевязана.

– В процессе интенсивных тренировок и спаррингов я всегда иду до самого конца. Залечу травму и снова буду идти вперед. Ничто меня не остановит, – подписал фото Макгрегор.

Макгрегор отбывает шестимесячную дисквалификацию после боя в рамках турнира UFC 229 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе против россиянина Хабиба Нурмагомедова.

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