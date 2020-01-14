Макгрегор: «Хотелось бы закончить год боем с Хабибом в Москве. Русские меня очень впечатлили»

Бывший чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор вновь заявил о желании провести реванш с Хабибом Нурмагомедовым. Напомним, что россиянин победил ирландца осенью 2018 года.

— Мне бы очень хотелось закончить год боем с Хабибом в Москве, — цитирует ирландца ESPN. — Я отправился в Москву, было потрясающе. Москва — прекрасное место, как и Россия. Русские меня очень впечатлили. Не чувствовал ли себя незащищенным? Там есть хорошие люди.

Хабиб может убегать от меня, но ему от меня не спрятаться. Перед нашим боем было многое сказано и неспроста. Ситуация все время накалялась. Все забыли про историю с Артемом Лобовым, думают, что я начал.

Он показывает определенный набор стилей, я также показываю. Это интересное столкновение двух сосредоточенных бойцов. С нетерпением жду следующего поединка с ним. Говорит, что я должен выиграть 10 боев? Он не хочет этого, все знают.

На счету 31-летнего россиянина 28 побед и ни одного поражения. У 31-летнего Макгрегора 21 победа в 25 поединках. Ближайший бой Конор проведет 19 января на UFC 246 с американцем Дональдом Серроне, а Нурмагомедов 18 апреля на UFC 249 будет драться с другим американцем Тони Фергюсоном.