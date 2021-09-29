Компания Top Rank во вторник выиграла промоутерские торги за право организовать поединок между чемпионом WBC и IBF в полутяжелом весе россиянином Артуром Бетербиевым и американцем Маркусом Брауном.

Победу со ставкой в 1 105 000 долларов одержала промоутерская компания Top Rank, представляющая Бетербиева. Ставка промоутерской компании Premier Boxing Champions, которая представляет Брауна, составила 1 001 000 долларов.

Согласно правилам WBC, победитель боя получит 10 процентов от общей суммы сделки (110 500 долларов) в качестве бонуса.

Из оставшихся 90 процентов (994 500 долларов) Бетербиев имеет право на 70 процентов (696 150 долларов), а Браун может получить 30 процентов (298 350 долларов). У Top Rank до 8 октября есть время внести 110 500 долларов, до 13 октября проинформировать WBC о месте проведения боя и до 18 октября вернуть подписанные контракты от Бетербиева и Брауна.

Вице-президент Top Rank Карл Моретти в беседе с Fight Freaks Unite рассказал, что вероятным местом проведения боя будет либо город Монреаль (Канада), где сейчас проживает Бетербиев, либо его родная страна Россия, где он провел свой последний бой 20 марта, победив немца Адама Дайнеса. Всего на счету россиянина 16 побед в 16 поединках.

Браун провел последний бой в апреле, победив по итогам десяти раундов российского боксера Дениса Грачева. До этого американец проиграл канадскому ветерану Жану Паскалю.