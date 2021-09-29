Артем Тарасов может провести бой с Джеффом Монсоном

Российский блогер и самбист Артем Тарасов назвал имя вероятного следующего соперника. Им может стать американский ветеран ММА Джефф Монсон.

«Сейчас много разных предложений и боев. Если бы я выиграл у Александра Емельяненко, то все было бы намного круче, — сказал Тарасов «СЭ». — Есть такая информация, что, скорее всего, будет бой с Джеффом Монсоном».

Тарасов провел последний бой 18 сентября в промоушене «Наше Дело» против Александра Емельяненко. В том противостоянии по правилам бокса в перчатках для ММА блогер единогласным решением судей уступил тяжеловесу.

«Не буду говорить о том, в какой лиге может пройти этот бой. Подеремся у того, от кого будет лучшее предложение. Будет либо бокс, либо бокс в перчатках для ММА, либо голые кулаки», — отметил Тарасов.

На счету 50-летнего Монсона в ММА 60 побед, 26 поражений и 1 ничья. В ноябре 2011 года в Москве он провел знаменитый бой против Федора Емельяненко, уступив ему единогласным решением судей по итогам трех раундов.