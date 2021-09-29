Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Артем Тарасов может провести бой с Джеффом Монсоном

13:05
Артем Тарасов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Тарасов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Российский блогер и самбист Артем Тарасов назвал имя вероятного следующего соперника. Им может стать американский ветеран ММА Джефф Монсон.

«Сейчас много разных предложений и боев. Если бы я выиграл у Александра Емельяненко, то все было бы намного круче, — сказал Тарасов «СЭ». — Есть такая информация, что, скорее всего, будет бой с Джеффом Монсоном».

Тарасов провел последний бой 18 сентября в промоушене «Наше Дело» против Александра Емельяненко. В том противостоянии по правилам бокса в перчатках для ММА блогер единогласным решением судей уступил тяжеловесу.

«Не буду говорить о том, в какой лиге может пройти этот бой. Подеремся у того, от кого будет лучшее предложение. Будет либо бокс, либо бокс в перчатках для ММА, либо голые кулаки», — отметил Тарасов.

На счету 50-летнего Монсона в ММА 60 побед, 26 поражений и 1 ничья. В ноябре 2011 года в Москве он провел знаменитый бой против Федора Емельяненко, уступив ему единогласным решением судей по итогам трех раундов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Ислам Бабаджанов все материалы автора

Читайте также

«Я футболист, а не политик, и не хочу заниматься ею. Очень переживаю, следя за тем, что происходит в Украине». Андрею Шевченко — 45!
«Зенит» — «Мальме»: прогноз на матч Лиги чемпионов 29 сентября
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: где смотреть и во сколько начало трансляции
«Еще уронишь — убью!» Старт «Ледникового периода», где Милохин уронил Медведеву и плачет Бородина
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
0
Офсайд