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Кокляев и Тарасов чуть не подрались на пресс-конференции. Видео

15:12
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На пресс-конференции в преддверии турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» между Михаилом Кокляевым и Артемом Тарасовым едва не произошла драка.

Во время битвы Тарасов руками прислонился к Кокляевым, после чего они начали толкаться. Конфликтующих разнял модератор мероприятия.

Поединок состоится 20 февраля в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В главном бою сразятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави).

В соглавных боях встретятся Вячеслав Дацик и Тайсон Дижон, а также Денис Вильданов и Максим Новоселов.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/x/803835-potasovka-s-kokliaevym-i-tarasovym-proizoshla-na-press-konferentsii

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