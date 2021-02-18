Кокляев и Тарасов чуть не подрались на пресс-конференции. Видео

На пресс-конференции в преддверии турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» между Михаилом Кокляевым и Артемом Тарасовым едва не произошла драка.

Во время битвы Тарасов руками прислонился к Кокляевым, после чего они начали толкаться. Конфликтующих разнял модератор мероприятия.

Поединок состоится 20 февраля в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В главном бою сразятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави).

В соглавных боях встретятся Вячеслав Дацик и Тайсон Дижон, а также Денис Вильданов и Максим Новоселов.