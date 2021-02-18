Кокляев и Тарасов чуть не подрались на пресс-конференции. Видео
15:12
На пресс-конференции в преддверии турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» между Михаилом Кокляевым и Артемом Тарасовым едва не произошла драка.
Во время битвы Тарасов руками прислонился к Кокляевым, после чего они начали толкаться. Конфликтующих разнял модератор мероприятия.
Поединок состоится 20 февраля в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
В главном бою сразятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави).
В соглавных боях встретятся Вячеслав Дацик и Тайсон Дижон, а также Денис Вильданов и Максим Новоселов.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/x/803835-potasovka-s-kokliaevym-i-tarasovym-proizoshla-na-press-konferentsii
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