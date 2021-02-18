Кокляев сообщил о не очень хорошем состоянии здоровья Емельяненко

Стронгмен Михаил Кокляев, говоря о возможном реванше с российским бойцом Александром Емельяненко, отметил, что слышал о том, что у его потенциального противника сейчас проблемы со здоровьем.

«Я не хочу сейчас ничего говорить, потому что я знаю, что Саша сейчас..., — приводит «РЕН ТВ» слова Кокляева. — Такая информация дошла о не очень хорошем, не то чтобы спортивном, состоянии — о не очень хорошем состоянии физического здоровья. Поэтому не нужно сейчас говорить: «Эй, пойдем драться». Как только Саша появится, тогда и можно будет о чем-то говорить. Сейчас ему можно пожелать только здоровья крепкого и все».

Михаил Кокляев и Александр Емельяненко провели боксерский поединок в 2019 году.

Емельяненко нокаутировал тяжелоатлета в первом раунде.Сразу после проигрыша стронгмен попросил у Емельяненко реванш.

В своем последнем бою Александр проиграл Магомеду Исмаилову, после чего исчез из медиапространства.

Кокляев же готовится к боксерскому поединку с блогером Артемом Тарасовым, который состоится на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».