Тарасов испортил песню Кокляева на пресс-конференции
16:52
Блогер Артем Тарасов испортил стронгмэну Михаилу Кокляеву песню во время пресс-конференции перед их очным поединком, сообщает «Рен-ТВ». Кокляев начал играть на гармони и попытался спеть, но Тарасов его перебил и начал читать фристайл: «Михаил Кокляев сегодня проиграет. Проиграет он, как последний раз, проиграет он, потому что я Тарасов».
«Я скажу просто: страшен не тот, кто не подумавши скажет, а тот, кто не сказавши подумает!», — парировал Кокляев.
Поединок Кокляева и Тарасова состоится в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 20 февраля в Москве.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/x/803882-tarasov-isportil-pesniu-kokliaeva-na-press-konferentsii
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