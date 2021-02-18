Тарасов испортил песню Кокляева на пресс-конференции

Блогер Артем Тарасов испортил стронгмэну Михаилу Кокляеву песню во время пресс-конференции перед их очным поединком, сообщает «Рен-ТВ». Кокляев начал играть на гармони и попытался спеть, но Тарасов его перебил и начал читать фристайл: «Михаил Кокляев сегодня проиграет. Проиграет он, как последний раз, проиграет он, потому что я Тарасов».

«Я скажу просто: страшен не тот, кто не подумавши скажет, а тот, кто не сказавши подумает!», — парировал Кокляев.

Поединок Кокляева и Тарасова состоится в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 20 февраля в Москве.