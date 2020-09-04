Коди Гарбрандт заразился коронавирусом

Бывший чемпион легчайшего веса UFC Коди Гарбрандт сдал положительный тест на COVID-19 в преддверии тренировочного лагеря, который должен его подготовить к грядущему поединку с Дейвисоном Фигейреду на ноябрьском турнире UFC 256, сообщает MMA Junkie.

У Гарбрандта был обнаружен коронавирус еще в начале текущей недели, и на данный момент боец придерживается самоизоляции, ожидая результатов недавно сделанного им теста. При этом экс-чемпион рассказал, что до этого он действительно испытывал некоторые из симптомов заболевания, включая сильную головную боль.

Бой Гарбрандта и Фигейреду намечен на 21 ноября, а потому о возможном переносе схватки, скорее всего, говорить не приходиться.