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Кирилл Сидельников назвал Махачева достойным преемником Хабиба

16:17
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Многократный чемпион России по самбо Кирилл Сидельников прокомментировал победу Ислама Махачева над бразильцем Тьяго Мойзесом на турнире UFC Vegas 31. Бой закончился в четвертом раунде после удушающего приема.

«Я хорошо знаю его, мы вместе были в сборной России по самбо, — сказал Сидельников корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — У Ислама все в порядке с дисциплиной, он умеет работать над собой. У него получается отличная серия побед, команда достойная, он может стать чемпионом. Махачев достойной преемник Хабиба, он может достигнуть таких же высот или даже побить рекорд. Пока все складывается идеально, но нужно не сбавлять темп, большие победы впереди».

29-летний Махачев восьмую победу подряд и 20-ю в карьере при одном поражении.

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Сергей Федоров все материалы автора

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