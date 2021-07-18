Боец ММА Василевский считает, что опыт и авторитет Хабиба помогают Махачеву.

Российский боец ММА Вячеслав Василевский считает, что Ислам Махачев уже сейчас мог бы биться за чемпионский пояс в UFC.

«Думаю, что если оценивать его силы и уровень, Ислам уже сейчас мог бы сражаться за пояс, — цитирует Василевского «Газета.Ru». — Полагаю, все зависит от рейтингов. Плюс, он постоянно работает с Хабибом Нурмагомедовым, который долгое время был чемпионом в этом весе. Поэтому у него есть все шансы стать чемпионом UFC».

Также Василевский подчеркнул значимость поддержки со стороны бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Само присутствие Хабиба рядом на таких мероприятиях и авторитет, который у него есть в мире ММА и в UFС, в частности, помогают и Исламу, — отметил он. — Когда Хабиб говорит Махачеву, что он может выиграть и стать чемпионом, это, мне кажется, сильно может на него повлиять. Ведь Хабиб был непобежденным чемпионом. Так что это важный психологический момент».

Ране Махачев победил бразильца Тьяго Мойзеса на турнире UFC Vegas 31.