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Физиев единогласным решением судей победил Грина на UFC 265

05:55
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Представитель Киргизии Рафаэль Физиев на UFC 265 единогласным решением судей победил американца Бобби Грина.

Бой завершился со счетом 30-27, 29-28, 29-28 в пользу бойца из Киргизии. При этом, Грин нанес больше акцентированных ударов — 143 против 104.

Для 28-летнего Физиева эта победа стала четвертой кряду. Всего на его счету 10 побед при одном поражении. У его соперника 27 побед, 12 поражений и 1 ничья.

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