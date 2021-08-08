Физиев единогласным решением судей победил Грина на UFC 265

Представитель Киргизии Рафаэль Физиев на UFC 265 единогласным решением судей победил американца Бобби Грина.

Бой завершился со счетом 30-27, 29-28, 29-28 в пользу бойца из Киргизии. При этом, Грин нанес больше акцентированных ударов — 143 против 104.

Для 28-летнего Физиева эта победа стала четвертой кряду. Всего на его счету 10 побед при одном поражении. У его соперника 27 побед, 12 поражений и 1 ничья.