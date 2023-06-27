Тренер Цукерберга: «Марк ходит на тренировки и усердно работает»

Тренер долларового миллиардера Марка Цукерберга Кхай Ву заявил, что Цукерберг прилагает все усилия, чтобы улучшить свое джиу-джитсу.

«Я могу говорить только о том, как усердно он работает, — сказал Ву BroBible. — Он действительно много работает. Менталитет здесь очень важен. Я думаю, что многие люди, которые добиваются успеха, как он, склонны говорить что-то вроде: «Я и так все знаю». Но Марк ведет себя как ученик с белым поясом — ходит на тренировки, упорно тренируется, прилагает усилия и он действительно хочет учиться. Он изучает игру. Я не удивлюсь, если он станет спортсменом или будет выступать на более высоком уровне в каком-нибудь виде спорта».

Ранее Илон Маск и Цукерберг написали в соцсетях, что готовы подраться друг с другом в октагоне.