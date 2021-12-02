Кевин Ли: «UFC уведомил меня об увольнении письмом на почту. Даже не позвонили»

Бывший претендент на временный пояс UFC в легком весе Кевин Ли рассказал, как узнал об увольнении из промоушена.

«Узнал об этом вчера утром, — сказал Ли на шоу The MMA Hour. — Они прислали мне емэйл. И это худшая часть всей этой истории. Даже не позвонили мне, никакого предупреждения не было. Письмо мне прислал Трэйси. Это парень, который рассылает контракты на бои. Даже не Шона Шелби или Хантер Кэмпбелл, или Дана. Вот это выбесило меня сильнее всего. Неуважение.

Моя реакция на письмо? Сначала шок. Потом злость, унижение. Я начал звонить менеджерам, агентам, куче людей, чтобы понять, в чем дело. В итоге я пробил телефон Хантера (вице-президента UFC — прим. СЭ), набрал ему. Он начал впаривать мне какую-то херню. «Ты будешь чемпионом в другой организации, ты заработаешь за пределами UFC больше денег, чем у нас...» и так далее. Я все это и так прекрасно знал. Что свободным агентом я заработаю больше, чем в UFC".

Ли провел в UFC семь лет, одержав за это время 11 побед и потерпев семь поражений. К октябрю 2017-го у 24-летнего американца был рекорд 9-2 в промоушене, но затем он проиграл пять боев из семи. Последний поединок Ли провел в августе этого года, проиграв единогласным решением Даниэлю Родригесу. 1 декабря боец был уволен из UFC.