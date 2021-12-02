Кевин Ли: «Готов подраться в промоушене Хабиба, если деньги будут правильными»

Бывший претендент на временный пояс UFC в легком весе Кевин Ли заявил о готовности выступить в промоушене Хабиба Нурмагомедова Eagle FC.

«Если они предложат правильные деньги, я буду там (смеется). Если деньги правильные, то... А за ними стоят эти российские деньги (смеется). Вся эта история со мной и Хабибом зайдет людям, это может продать. У меня уже есть три предложения, Thriller выходил на меня. Пока мы думаем», — сказал Ли на шоу The MMA Hour.

Ли провел последний поединок в августе этого года, проиграв единогласным решением Даниэлю Родригесу. 1 декабря боец был уволен из UFC.