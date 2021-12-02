Кевин Ли: «За семь лет в UFC я заработал миллион. Столько же планирую заработать за один следующий год»

Бывший претендент на временный пояс UFC в легком весе Кевин Ли после увольнения из промоушена заявил о планах стать миллионером в следующем году.

«Мы все деремся в этой клетке ради уважения, — сказал Ли на шоу The MMA Hour. -Уважение — это самое главное. И они проявили ко мне неуважение. Сейчас моя работа будет состоять в том, чтобы доказать им — они совершили одну из грубейших ошибок в своей жизни. В течение следующего года я стану миллионером. За 7 лет в UFC я примерно долетел где-то до миллиона по деньгам. То есть миллион в сумме за все эти годы. А сейчас я планирую заработать миллион за год».

Ли провел в UFC семь лет, одержав за это время 11 побед и потерпев семь поражений. К октябрю 2017-го у 24-летнего американца был рекорд 9-2 в промоушене, но затем он проиграл пять боев из семи.

Последний поединок Ли провел в августе этого года, проиграв единогласным решением Даниэлю Родригесу. 1 декабря боец был уволен из UFC.