Дариуш: «Хотел спросить номер Хабиба, чтобы предложить ему стать моим менеджером»

Американский легковес UFC Бенеил Дариуш отреагировал на новость о том, что его предстоящий соперник из России Ислам Махачев получит двойной бонус за досрочную победу.

Ранее об этом в интервью ESPN сообщил друг и товарищ по команде Махачева экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

«Хабиб драматизирует, говоря о том, что Ислам [Махачев] получит двойной бонус в случае досрочной победы, — сказал Дариуш ESPN. — Тем самым он устраивает шумиху и шоу, и это на самом деле здорово и весело. Знаете, я хотел пошутить, позвонив Али [Абдель-Азизу, менеджер Дариуша и Махачева — Прим. «СЭ"] и сказав ему: «Послушай, Али, дай мне номер Хабиба, так как я хочу предложить ему стать моим менеджером, потому что я не понимаю, почему мой соперник получит двойной бонус?» Конечно, я шучу. Реальность такова, что я, как и Махачев, получу двойной бонус в случае досрочной победы. Это все прописано в нашем контракте на бой. Так что это не былое чем драма шоу. То, как Хабиб это преподносит, не является чем-то личным. Я не против. Более того, я ценю его за это».

Дариуш и Махачев возглавят турнир UFC Fight Night, который пройдет в ночь на 27 февраля в США. Бой будет состоять из пяти раундов, а его победитель станет следующим претендентом на титул UFC.

На счету Дариуша — 21 победа, 4 поражения и 1 ничейный бой. У Махачева — 21 победа и 1 поражение.