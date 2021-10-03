Кевин Холланд считает себя проигравшим в бою с Кайлом Дакасом

Американский средневес UFC Кайл Дакас победил соотечественника Кевина Холланда по прозвищу Болтун удушающим приемом в первом раунде. Однако после совещания рефери и официальных лиц UFC бой был признан несостоявшимся из-за того, что Холланд пропустил удар головой, после которого оказался в нокдауне.

«Я не думал, что бой признают несостоявшимся, — сказал Холланд журналистам после боя с Дакасом. — Я не такой человек, понимаете, что я имею в виду? Он вырубил меня и затем задушил. Если бы это была уличная драка, то считайте он выполнил свою работу, так что сначала кунг-фу! Необходимо защищаться всегда. Я не защитил себя от удара головой, так что это моя вина».

Холланд и Дакас сразились в со-главном событии турнира UFC Fight Night 193, который прошел в ночь на 3 октября в Лас-Вегасе.

На счету 28-летнего Холланда 21 победа и 7 поражений в ММА, а у 28-летнего Дакаса 10 побед и 2 поражения.