Царукян назвал фаворита боя между Махачевым и Хукером

Боец UFC Арман Царукян считает Ислама Махачева безоговорочным фаворитом в поединке с Дэном Хукером.

«У Хукера есть только один шанс — попасть и нокаутировать Махачева, — сказал Царукян в интервью Armenia MMA. — Других шансов у него нет. 90% на то, что Махачев его разберет. У них разный уровень».

Бой Махачев — Хукер пройдет в главном карде номерного турнира UFC 267, который состоится 30 октября в Абу-Даби.

«У Махачева очень сильная борьба, и в стойке он не раскрывается, дерется очень безопасно. В этом бою он будет так же безопасно держать дистанцию, не бить лишние удары, пытаться прессинговать и проходить, делать свою работу. И из-под него Хукер вообще никуда не встанет. Он вообще ничего не знает о борьбе. Из-за этого он два раза от меня соскочил», — заявил Царукян.

В активе 30-летнего Махачева 20 побед и 1 поражение в ММА. У 31-летнего Хукера — 21 победа и 10 поражений.

Соперником Хукера на UFC 266, который прошел 25 сентября в Вегасе, должен был стать Царукян, однако бой предложили афганцу Насрату Хакпарасту. Победу единогласным решением судей одержал Хукер.