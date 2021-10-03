Забит Самедов проведет бой против Найфа Дидье 4 октября в Грозном

Известный боец Забит Самедов готовится к следующему поединку. 4 октября Забит сразится с бойцом из Конго Найфом Дидье. Бой пройдет в Грозном (Чечня), сообщает пресс-служба АСА.

Самедов — один из ярких российских кикбоксеров имеет в активе 112 поединков, в 102 одержал победу и 37 раз отправил соперников в нокаут. Бой пройдет пройдет по правилам кикбоксинга в тяжелом весе.