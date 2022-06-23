Кевин Холланд бросил вызов Нейту Диасу

29-летний средневес UFC Кевин Холланд (23-7) обратился в Twitter к главе UFC Дане Уайту с просьбой организовать ему поединок с 37-летним американским полусредневесом Нейтом Диасом (20-13).

«Я готов выскочить с любым. Он готов выскочить с любым. Нейт Диас, давай устроим бой для фанатов! Дана, нужно организовать этот бой! Я хочу войны как внутри, так и вне октагона», — написал Холланд в Twitter.

Холланд идет на серии из двух побед. В прошлом бою он одолел Тима Минса (32-13) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 18 июня на UFC on ESPN 37 в Остине, США.

Диас, напротив, идет на серии из двух поражений. В последнем бою, который состоялся 12 июня 2021 года на UFC 263, он единогласным решением судей проиграл Леону Эдвардсу (19-3).