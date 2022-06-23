Чимаев тренируется с Херманссоном перед его боем с Тиллом

Непобежденный шведский полусредневес UFC Хамзат Чимаев (11-0) провел тренировку вместе с соотечественником Джеком Херманссоном (22-7).

Шведский боец подерется с близким другом Чимаева Дарреном Тиллом (18-4) 23 июля на UFC Fight Night на арене «O2» в Лондоне. Бой станет со-главным событием вечера и пройдет в средней весовой категории.

«Провели несколько раундов с Волком!» — написал Херманссон в соцсетях, опубликовав совместную фотографию с Чимаевым.

Херманссон расположился на седьмой строчке рейтинга UFC в среднем весе. Шведский боец прошлый поединок проиграл Шону Стриклэнду (25-3) раздельным решением судей. Бой состоялся 5 февраля на UFC Fight Night 200 в Лас-Вегасе.

Тилл находится на восьмой строчке рейтинга UFC в среднем весе. Англичанин идет на серии из двух поражений. В прошлом бою он проиграл Дереку Брансону (23-8) сабмишном (удушением сзади) в третьем раунде 4 сентября 2021 года на UFC Fight Night 191 в Лас-Вегасе.