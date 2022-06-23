Али Абдель-Азиз считает, что Джон Джонс — не уровень Хабиба

Менеджер бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0) Али Абдель-Азиз рассказал, почему он считает россиянина лучше бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса (26-1).

«У Хабиба никогда не было близких боев. У Джонса последние три боя были очень близкими, — сказал Абдель-Азиз в интервью Sherdog. — Хабиб доминировал над всеми, он непобежденный. Во многих областях он лучше Джонса. В том числе вне клетки. Кроме того, у Хабиба никогда не было проблем с USADA. Да, Джонс отличный боец, но он не уровень Хабиба. Я считаю, что у Джонса никогда не было правильного окружения, которое заботилось бы о нем, подсказывало в сложных ситуациях. Если бы я получил то, что получил Джонс в 21 год, я бы, наверное, ходил голым по улице».

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гэтжи (23-3) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

Джонс должен подраться с Миочичем осенью. В последний раз Джонс дрался 8 февраля 2020 года на UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив единогласным решением судей.