Кэтлин Чукагян хочет матч-реванш с Валентиной Шевченко

1-й номер рейтинга UFC Кэтлин Чукагян (18-4) заявила, что намерена добиваться второго боя против чемпионки наилегчайшего веса Валентины Шевченко (22-3).

«Звучит как заезженная пластинка, но я хочу бой за титул, — сказала Чукагян после турнира UFC on ESPN 36. — Конечно, я бы хотела вновь подраться с Валентиной Шевченко. Но также я планирую оставаться активной, поэтому приму бой против любой, с кем я еще не дралась. Например, с Мишей Тейт, Алексой Грассо или той француженкой [Манон Фиоро]».

В настоящее время UFC разрабатывает бой Чукагян с Манон Фиоро (9-1), которая провела в UFC 4 боя и не потерпела ни одного поражения. Об этом сообщает портал The MMA Media.

Чукагян идет на серии из 4 побед. В последнем бою она победила Аманду Рибас (11-3) раздельным решением судей. Бой состоялся 15 мая на UFC on ESPN 36 в Лас-Вегасе, США.