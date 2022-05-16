Рафаэль Физиев и Дос Аньос подерутся 9 июля на UFC Fight Night

37-летний легковес UFC Рафаэль Дос Аньос (31-13) и 29-летний Рафаэль Физиев (11-1) возглавят турнир UFC Fight Night 9 июля в Лас-Вегасе, США. Об этом официально объявлено в Twitter организации.

Физиев должен был подраться с Дос Аньосом 5 марта на UFC 272, однако Физиев снялся с боя из-за ковида. В том же турнире Дос Аньос одолел Ренато Мойкано (16-5) единогласным решением судей (49-44, 50-44, 49-45).

В последнем бою Физиев победил Брэда Ридделла (10-2) нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 4 декабря 2021 года на UFC on ESPN 31 в Лас-Вегасе, США.