Тони Фергюсон: «Я бы с удовольствием посоревновался с Хабибом в чем угодно, будь то борьба, футбол или баскетбол»

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон (23-5) заявил о желании посоревноваться с Хабибом Нурмагомедовым (29-0) в любом виде спорта.

«Хабиб до сих пор чертовски жирный. Может быть, однажды мы встретимся, — сказал «Эль Кукуй» в интервью Submission Radio. — Знаете, я бы хотел посоревноваться с ним в The Ultimate Fighter. Это реально то, чего я бы хотел. Если мы так и не подеремся, то я бы с удовольствием посоревновался с ним в чем угодно, будь то борьба, футбол, баскетбол. Ты соберешь свою команду, а я свою. Он может выбрать любой вид спорта, но я все равно надеру ему зад. Его отец говорил, что он хотел бы посмотреть, как мы соревнуемся».

Фергюсон последний бой проиграл Майклу Чендлеру (23-7) нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Это поражение стало для него 4-м подряд.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Гэтжи на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.