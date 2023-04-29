Исмаилов: «Не выступлю в кулачке. Мама не разрешает»

Российский боец Магомед Исмаилов рассказал о своем отношении к кулачным боям на примере противостояния Сергея Калинина по прозвищу Кратос и бразильца Кристина Фролича.

«Не выступлю в кулачке ни за какие деньги, мама не разрешает, — сказал Исмаилов журналистам после турнира RCC Hard в Екатеринбурге. — Это не мое, и смотреть на это тяжело. Вот бой Дауда Кельбиханова против Колобегова — это нормально. Я посмотрел. Они дрались технично, не хотели пропустить, но вот так идти, разбирать себе лица, чтобы порадовать публику — это не моя тема. Мне грустно и неприятно».

Кратос победил Фролича судейским решением по итогам пятираундового боя. Бойцы возглавили первый турнир кулачной лиги RCC Hard от «Русской медной компании».

В со-главном событии вечера экс-чемпион Hardcore Дауд «Стханский» Кельбиханов единогласным решением судей победил бойца ММА Михаила Колобегова.