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Сегодня, 00:29

Казахстанский боец Хамитов завершил карьеру после избиения ОМОНом

Евгений Козинов
Корреспондент

Казахстанский боец Куат Хамитов объявил о завершении карьеры в ММА. Ранее сообщалось, что в квартиру Хамитова, выражавшего поддержку протестам в Казахстане, ворвались бойцы ОМОНа, задержали и избили его. Вскоре Хамитов был освобожден.

«Я планировал выступать еще лет пять. Продолжать карьеру, прославлять страну. Но так как случилась вся эта ситуация — не без участия правоохранительных органов — я решил завершить карьеру. Я официально завершаю спортивную карьеру, и у меня начинается новая глава, новая карьера в моей жизни», — сказал Хамитов в видеообращении, которое он выложил в Instagram.

На счету 33-летнего Хамитова 23 победы, 7 поражений и 2 ничьи в ММА. В России он в последние годы выступал в промоушене Fight Nights.

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