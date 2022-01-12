Кевин Холланд рассказал, как Ник Диаз однажды попытался дать ему пощечину из-за футболки

14-й номер среднего веса UFC Кевин Холланд на шоу The MMA Hour рассказал, как несколько лет назад бывший чемпион Strikeforce Ник Диаз набросился на него в коридоре из-за футболки.

— Мы как-то пересеклись с Ником, и он повел себя очень дерзко. В то время у меня был спонсор, компания «Specimen». Я был в их футболке. Иду по коридору, и тут мимо меня проходит Ник Диаз. Я не останавливаюсь, иду дальше. А там навстречу мне идет мой тренер, и я кричу ему: «Эй, OG («original gangster» — прим.), как дела?». Ник подумал, что я — его фанбой и обращаюсь к нему. А я так называю своего тренера — «OG». Ник что-то сказал мне дерзкое, я ответил. И он размахнулся, чтобы дать мне пощечину.

— Попал?

— О, нет, б***. Я тот человек, которого можно перевести, но не тот, кому можно дать по лицу.

— Так что он сказал вам?

— Вот он как раз сказал про эту футболку «Specimen»:"Это моя футболка". У него была такая же. Я ответил: «Ты о чем, бро? Попутал что ли немного?». И он посмотрел на меня, как псих. И размахнулся — уууух — я оттянулся назад от удара. Думаю: «Это что — реально сейчас происходит?». Потом он схватил меня за ногу, я начал прыгать на одной ноге, кричу ему: «Бро, от**** от меня!». Подбежали мои тренеры, оттащили его. Он вел себя дерзко, была такая фигня. Но не попал по мне, тут врать не буду. Я всегда был фаном Диазов, но после этой ситуации задумался. Сейчас это все смешно, но тогда я был на взводе.

25 сентября прошлого года Ник Диаз проиграл нокаутом Робби Лоулеру на UFC 266 в Лас-Вегасе. Этот бой стал для 38-летнего Диаза первым после 6-летнего простоя.