Кайл Снайдер выиграл турнир в Хасавюрте

Олимпийский чемпион по вольной борьбе 2016 года в весе до 97 кг американец Кайл Снайдер стал победителем международного турнира памяти прославленных борцов 19 и 20 веков в Хасавюрте.

Снайдер выиграл у четырех российских борцов. В 1/8 финала он победил Хоха Хугаева (10:0), в четвертьфинале — Асланбека Сотиева (11:0), в полуфинале — Шамиля Мусаева (13:3), а в финале — Али Алиева (18:8).

Снайдер прибыл в Дагестан 6 декабря. Планировалось, что 7 декабря он примет участие в турнире лиги «Вольник» в Каспийске, однако там он присутствовал только в качестве секунданта (секундировал другого американца — Джейсона Нольфа). Нольф в свою очередь был секундантом Снайдера на турнире в Хасавюрте.

Главный соперник Снайдера — двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев — не участвовал ни в турнире в Каспийске, ни в турнире в Хасавюрте. Снайдер и Садулаев встречались на ковре четыре раза — первую схватку (в финале ЧМ-2017) выиграл Снайдер, три последующие — Садулаев (финал ЧМ-2018, финал Олимпиады-2021, финал ЧМ-2021).