Минеев рассказал, как его звали в UFC после второго поединка с Исмаиловым

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе россиянин Владимир Минеев рассказал, как его звали в UFC после победы над Магомедом Исмаиловым.

«Мне написали с UFC. Олейник написал, — сказал Минеев после семинара в Саратове в зале Datsiev Club. — Были предложения и от людей из Bellator. Но мы всегда проводим технологический шпионаж: где лучше условия, кто сколько получает. Ждал сообщения от Алексея Олейника раньше, но оно пришло тогда, когда у меня уже есть свои планы на карьеру в России. Когда у меня были желание и настрой переехать на Запад, таких предложений не приходило. Теперь же у меня свои планы. Я сегодня здесь вышел на уровень, на нормальный гонорар, который получают топы в Америке. Хочу делать большие бои, большие события в России, и развивать нашу индустрию единоборств. Все считают, что нужно ехать зарубеж. Да, есть пример Тактарова или Хабиба, есть и другие, которые сейчас получают хорошие деньги, но их единицы. Уже во всех весовых в России надо выигрывать много боёв, чтобы стать чемпионом. Тут либо надо ехать и с нуля начать. Предложения были и есть, безусловно. Американцы стремятся купить подешевле, а продать подороже. Зачем идти туда и подписываться на хабальные условия, учитывая то, что в России я сегодня сделал для себя лучшую площадку, чтобы зарабатывать? Я хочу делать большие бои. Думаю, что будет интересно всем посмотреть на наш бой с Александром Шлеменко».

На счету 31-летнего Минеева 16 побед, 1 поражение и 1 ничья. 16 октября он техническим нокаутом выиграл у Магомеда Исмаилова. Бойцы сразились в главном событии турнира AMC Fight Nights 106.