Президент лиги Хабиба ответил Садулаеву и Мамиашвили на слова о бойцах-неудачниках

Президент лиги Eagle FC, бывший боец ММА Шамиль Завуров в беседе с журналистами после турнира EFC 43 выразил недовольство высказываниями президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили и двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева.

2 декабря, перед стартом турнира Кубок Алроса, Мамиашвили заявил, что в ММА переходят в основном те, кто хотел стать борцами, а Садулаев пошутил, что в ММА идут «неудачники в вольной борьбе».

— Михаил Мамиашвили сказал, что сегодня в ММА звезды те, кто не смог стать борцами. Но мне кажется, так было в 00-е. То есть когда вы были ребенком — тогда дети смотрели на борцов, а сегодня они уже смотрят на бойцов ММА...

— Думаю, что он [Мамиашвили] и Абдулрашид [Садулаев] выразились неправильно. Нет такого, что в ММА переходят неудачники, неудавшиемся борцы. Такого нет. Мы же видим мировую статистику. Сколько раз титул [UFC и WEC] защищал Жозе Альдо. Он что — борец? Или Андерсон Силва. Или Жорж Сен-Пьер. Они [Мамиашвили и Садулаев] как-то взяли это... Думаю, что из дагестанцев. 90 процентов дагестанских детей занимаются борьбой. Кто-то остается в борьбе, а кто-то со временем переход на ММА, на грэпплинг. Из-за этой статистики они взяли это. А в мире такого и близко нет. Это неправильно. Как-то они неправильно выразились. И Мамиашвили, и Садулаев. Не знаю... Выглядело это как-то оскорбительно. Может, это была шутка, не знаю. Я считаю, что это неправильно.