Касымбай дал прогноз на бой Петра Яна против «Персидского Дагестанца»
Казахстанский боец Муратбек Касымбай порассуждал на тему гипотетического противостояния между бойцом UFC Петром Яном и Мохаммедом Хейбати.
«Глухой нокаут. Хейбати будет биться в судорогах!», — сказал Касымбай «СЭ». — Петр Ян на другом уровне. Он — невероятно сильный боец. Очень сильный, и он фанатик своего дела. Пересекался с ним несколько раз, и он в хорошем смысле больной на тему спорта. Он просто так даже не стоит. Если стоит, то руками машет, бой с тенью проводит. Он запрограммирован на спорте. Надо самому таким же для того, чтобы выиграть у него. Насколько я знаю, перс не такой».
«Честно, у перса шансов нет в бою с Петром. Тут без шансов. Сто из ста выиграет Петр Ян», — заключил он.
Ранее Хейбати заявлял о готовности подраться с Петром Яном в полулегком весе.
18 июня в Красноярске Муратбек Касымбай победил Василия Козлова удушающим приемом в первом раунде. Бой стал частью турнира AMC Fight Nights 102.
В конце 2020 года Муратбек провел поединок против Хейбати, уступив ему судейским решением. Ожидается, что их реванш состоится в сентябре в Казахстане.
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