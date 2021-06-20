Касымбай дал прогноз на бой Петра Яна против «Персидского Дагестанца»

Казахстанский боец Муратбек Касымбай порассуждал на тему гипотетического противостояния между бойцом UFC Петром Яном и Мохаммедом Хейбати.

«Глухой нокаут. Хейбати будет биться в судорогах!», — сказал Касымбай «СЭ». — Петр Ян на другом уровне. Он — невероятно сильный боец. Очень сильный, и он фанатик своего дела. Пересекался с ним несколько раз, и он в хорошем смысле больной на тему спорта. Он просто так даже не стоит. Если стоит, то руками машет, бой с тенью проводит. Он запрограммирован на спорте. Надо самому таким же для того, чтобы выиграть у него. Насколько я знаю, перс не такой».

«Честно, у перса шансов нет в бою с Петром. Тут без шансов. Сто из ста выиграет Петр Ян», — заключил он.

Ранее Хейбати заявлял о готовности подраться с Петром Яном в полулегком весе.

18 июня в Красноярске Муратбек Касымбай победил Василия Козлова удушающим приемом в первом раунде. Бой стал частью турнира AMC Fight Nights 102.

В конце 2020 года Муратбек провел поединок против Хейбати, уступив ему судейским решением. Ожидается, что их реванш состоится в сентябре в Казахстане.