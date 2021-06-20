Забит Магомедшарипов сделал паузу в карьере
22:55
Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов сделал паузу в карьере, информирует ТАСС.
Магомедшарипову предстоит перенести операцию. В апреле россиянин был исключен из рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). До этого он занимал третью строчку рейтинга в полулегком весе.
30-летний боец провел последний поединок в ноябре 2019 года, победив единогласным решением судей американца Келвина Каттара. Всего на счету спортсмена 18 побед и одно поражение.
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