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Забит Магомедшарипов сделал паузу в карьере

22:55
Забит Магомедшарипов. Фото Instagram
Забит Магомедшарипов. Фото Instagram
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Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов сделал паузу в карьере, информирует ТАСС.

Магомедшарипову предстоит перенести операцию. В апреле россиянин был исключен из рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). До этого он занимал третью строчку рейтинга в полулегком весе.

30-летний боец провел последний поединок в ноябре 2019 года, победив единогласным решением судей американца Келвина Каттара. Всего на счету спортсмена 18 побед и одно поражение.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11701359

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