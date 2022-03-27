Кара-Франс о победе над Аскаровым: «Знал, что смогу защищаться от его борьбы. Хочу драться за пояс следующим»

Новозеландец Кай Кара-Франс прокомментировал победу над россиянином Аскаром Аскаровым на UFC Fight Night 205.

«Я знаю, что я лучший в мире. Я не удивлен, что так хорошо защищался от борьбы. Я из City Kickboxing и мы работаем над борьбой, работаем. Аскаров — сложный оппонент, борец очень высокого уровня, но это ММА. Ты должен уметь развлекать людей.

План на бой был давить его, двигаться, загонять в неподвижные позиции и заставлять бороться из этих позиций, когда он отступает. Я знал, что у меня хорошая защита от борьбы, что я смогу упираться в борьбе и доводить удары. Морено и Фигуредо будут драться за титул, я хочу драться с победителем, я следующий в очереди на титул!» — сказал Кара-Франс в октагон-интервью.

Поединок в наилегчайшем весе завершился победой Кары-Франса единогласным решением судей. На счету 29-летнего Аскарова 14 побед и одно поражение, у 29-летнего Кары Франса 24 победы при 9 поражениях.