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Сегодня, 04:02

Хизриев после победы в дебютном бое UFC обратился к Дане Уайту

Сергей Разин
корреспондент
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Российский боец Алиасхаб Хизриев прокомментировал победу над соотечественником Денисом Тюлюлиным на UFC Fight Night 205.

«Я сюда пришел, я здесь буду разносить всех. Я бы хотел попросить. Эй, Дана. Посмотри, у меня много лишнего веса. Я хочу спустится в свою весовую категорию и размазать весь этот дивизион», — сказал Хизриев в октагон-интервью.

Поединок в среднем весе завершился победой Хизриева сабмишеном во втором раунде. Для Хизриева этот бой стал дебютным в UFC.

На счету 31-летнего Хизриева 14 побед без поражений, у 33-летнего Тюлюлина 10 побед и 6 поражений.

UFC
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