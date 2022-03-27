Хизриев после победы в дебютном бое UFC обратился к Дане Уайту

Российский боец Алиасхаб Хизриев прокомментировал победу над соотечественником Денисом Тюлюлиным на UFC Fight Night 205.

«Я сюда пришел, я здесь буду разносить всех. Я бы хотел попросить. Эй, Дана. Посмотри, у меня много лишнего веса. Я хочу спустится в свою весовую категорию и размазать весь этот дивизион», — сказал Хизриев в октагон-интервью.

Поединок в среднем весе завершился победой Хизриева сабмишеном во втором раунде. Для Хизриева этот бой стал дебютным в UFC.

На счету 31-летнего Хизриева 14 побед без поражений, у 33-летнего Тюлюлина 10 побед и 6 поражений.