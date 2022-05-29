Камил Гаджиев: «Шлеменко оживил бы Александра Емельяненко, но на некоторое время»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на слова экс-чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко, который заявил, что Александру Емельяненко опасно выходить на бой против Вячеслава Дацика и то, что тяжеловеса в его нынешнем состоянии «уронит любой старшеклассник».

«Его [А. Емельяненко] не будет не потому что его в бою убьют. Когда ведешь такой образ жизни умереть можно от чего угодно», — сказал Гаджиев в интервью Александру Лютикову. — Поэтому я тут соглашусь [с Александром Шлеменко].

«Тревожусь ли я за Александра Емельяненко? Если я скажу, что тревожусь, то мне скажут: «А почему ты тогда ничего не делаешь?». Тревога — это когда ты беспокоишься, заботишься и что-то делаешь. Я, наверное, в категории наблюдателей, которые, к сожалению, приходят к выводу, что Саня все дальше и дальше от того, чтобы быть в нормальном состоянии. Я к этой категории отношусь. Есть же ведь еще другие категории. Есть, кто смеется, кому смешно. Есть злорадствующие, нещадно критикующие. Я в категории тех людей, которые смотрят на это и понимают происходящее, и смотрят на это с сожалением».

Также Гаджиев рассказал, чем Александр Шлеменко мог бы помочь Александру Емельяненко.

«Он бы его на несколько месяцев вытащил. Оживил бы Шлеменко Емельяненко? Да, Шлеменко оживил бы Емельяненко на некоторое время, но потом Саня просто... Ну, например, сейчас Саня приедет на некоторое время в Омск, пару месяцев поварится с Александром Шлеменко, побудет в их коллективе, то для Сани Емельяненко это безусловно будет полезно. И к бою с Дациком он бы может подошел бы более-менее. Но потом, в один прекрасный день, он купит билет Омск-Москва и улетит обратно».

Емельяненко и Дацик подписали контракт на бой по правилам бокса, который состоится в сентябре в лиге Hardcore Boxing.