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Сегодня, 14:10

Камил Гаджиев: «Если Дацик приложится, то он может Александра Емельяненко реально убить»

Гаджиев считает, что Александра Емельяненко не допустят до боя с Дациком
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Емельяненко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что при текущем состоянии Александра Емельяненко (28-9) комиссия, которая работает при Федерации бокса, не допустит Емельяненко до боя с Вячеславом Дациком (6-8).

«Его [Емельяненко] просто не допустит [до боя] медицинская комиссия, которая работает при Федерации бокса, — сказал Гаджиев в интервью YouTube-каналу российского журналиста Александра Лютикова. —  Все. В чем кипишь-то? Если он не соответствует, они его не пустят в ринг. Они проходят углубленное медицинское обследование. В случае с Сашей, это УМО должно пройти в еще более углубленном формате. Я проводил мероприятия по боксу, по кулачке, я видел, как к этому принципиально относится Федерация бокса. В случае с Сашей нужно делать это максимально принципиально, потому что те, кто ему справки подписывать будут, говоря, что он здоров, они на себя берут очень большой риск, потому что если Дацик приложится, то он может Саню реально убить».

Следующий бой Емельяненко должен провести против Дацика на Hardcore Boxing в сентябре на «ВТБ Арене» в Москве.

Александр Емельяненко
Вячеслав Дацик
Камил Гаджиев
ММА
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