Хамзат Чимаев обратился к Колби Ковингтону: «Где ты, клоун?»

Непобежденный полусредневес UFC Хамзат Чимаев (11-0) вновь бросил вызов топовому полусредневесу. На этот раз первому номеру рейтинга Колби Ковингтону (17-3).

«Где ты, клоун?» — написал Чимаев Ковингтону в Twitter.

Чимаев в последнем бою победил Гилберта Бернса (20-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Эта победа позволила Чимаеву подняться на 3-ю строчку рейтинга UFC в полусреднем весе.

Ковингтон в последнем бою победил Хорхе Масвидаля (35-16) единогласным решением судей в главном событии UFC 272. Турнир проходил 6 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, США.