Красивый нокаут хайкиком в АСА: Бойко победил Аушева. Видео

В Краснодаре в «Баскет-холле» 6 марта завершился турнир ACA 137. В предварительном карде в легкой весовой категории сражались Анатолий Бойко (6-1) и Хамзат Аушев (13-6). Победу одержал Бойко, который в первом раунде оформил красивый нокаут — боец отправил Аушева на настил резким хайкиком.

Бойко идет на серии из четырех побед. Два предыдущих боя он выиграл единогласным решением судей. Аушев проиграл третий бой подряд. Предыдущие два поединка он проиграл сабмишном.

Давид Хачатрян