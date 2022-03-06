Российский боец Хабиб Нурмагомедов включен в Зал славы UFC

Российский боец смешанных единоборств и экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов попал в Зал славы промоушена, сообщается в Instagram UFC.

«Орел приземлился в Зале славы UFC. Поздравляем Хабиба с тем, что он стал первым бойцом, пополнившим Зал славы UFC в 2022 году», — пишет пресс-служба.

Последний бой в карьере Хабиб провел в октябре 2020 года, одержав на турнире UFC 254 победу над Джастином Гэтжи. После поединка россиянин объявил, что решил завершить карьеру в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.