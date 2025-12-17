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Гаджиев — о восстановлении российских юношей решением МОК: «Мир единоборств и так сумел удержать свои позиции»

Дарик Агаларов
корреспондент

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» отреагировал на рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских молодых спортсменов на международные турниры.

«Для мира единоборств не сильно изменилась ситуация, мы и так сумели удержать свои позиции. В UFC наши ребята выходили с флагом. Также на чемпионатах мира по боксу и кикбоксингу российские флаги и гимн тоже присутствовали. Мир единоборств в этом плане не сильно потерял. Больше пострадали футбол, хоккей», — сказал Гаджиев «СЭ».

11 декабря министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что МОК снял все ограничения на участие молодых спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях.

Спортсмены из России смогут выступать с национальной символикой и без дополнительных проверок. Это касается олимпийских видов спорта, включая командные дисциплины. Решение было принято исполкомом МОК на собрании 10 декабря.

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Камил Гаджиев
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